A koronavírus-járvány arra az érdekes tényre is rávilágított, hogy a maszkviselés a mindennapokban a beszéd érthetőségét is megnehezítette. Gyakori, hogy beszélgetés közben a boltban, a zajos utcán kénytelenek vagyunk visszakérdezni, hiszen a maszk elnyeli a hangok egy részét, illetve az is világossá vált, hogy beszéd közben az artikuláció és az arcmimika követése is hozzátartozik a beszédértéshez, vagyis nehezített körülmények közt kommunikálunk, amikor csupán partnerünk szemét figyeljük a maszk fölött.



Zavarba ejtő, amikor valami ilyesmit hallunk:

A pő, ha engemély, kimár, de mindegegy, ha vildagár, mert engemély minden bagúl mint vélgaban a bélgahúr.

Ma van a logopédia európai napja, és a fenti idézetet ebből az alkalomból tette közzé kisfilmjében a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége, igaz, ott ezzel a zagyvasággal azt hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a nyelvi zavarok terápiája.

A logopédia napján ezért szombattól egy héten át online logopédiai tanácsadást nyújt a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat. Tájékoztatásuk szerint ebben az időszakban a logopédusok bármilyen beszédproblémával kapcsolatban segítenek a gyerekeknek és az időseknek.

A szakszolgálat kiemelten fontosnak tartja a beszéd-, nyelvi és kommunikációs problémák korai felismerését és a logopédiai terápia mielőbbi megkezdését, hogy ezzel megakadályozzák a nyelvi zavar súlyosabb formáinak, illetve az ezekre épülő iskolai és szociális hátrányoknak a kialakulását.



Mivel a járványhelyzet idején sem szeretnék segítség nélkül hagyni pácienseiket, online tanácsadásukról az FPSZ honlapján szolgálnak részletes információval, illetve időpontot is ott lehet foglalni.

(Borítókép: Diszlexiaprevenciós óra az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központban 2018. március 5-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)