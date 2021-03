A valódi nőket köszönti Varga Judit

Nőnap kapcsán megszólalt az igazságügyi miniszter is. Először is megköszönte a kedves köszöntéseket mindenkinek, és gyorsan meg is ragadta az alkalmat, hogy ő is felköszöntse nőtársai közül az igaziakat. Bejegyzésében az alábbiakat írja.

Ez a nap különösen fontos egy olyan világban, ahol már bárki szabadon választhat a majdnem száz féle nem közül...

Hozzátette, ma ő is köszönti a nőket, akik mernek valódi nők lenni. Egy nőnapi konferencián pedig azt mondta hétfőn, hogy nőnek lenni a történelem során mindig bátor vállalkozás volt, akkor is, amikor a nők az egyenlő bérekért és a választójogért szálltak síkra, és napjainkban is, amikor a választás szabadságát már élvezve kell zsonglőrködni a család és a munka között – idézte az MTI az igazságügyi minisztert.

Nőnap alkalmából megszólalt többek között Németh Szilárd, aki a katona nőket köszöntötte népdallal, Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere, Kásler Miklós, Gyurcsány Ferenc és Marci, és az operatív törzs is.