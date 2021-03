Nagyrészt a regisztrált idősek oltásához használják fel a kedden érkezett Pfizer-oltóanyagokat – közölte a koronavirus.gov.hu kedd délután.

A kormányzati honlapon azt írták, a keddi szállítmánnyal érkezett 120 510 adag Pfizer-oltóanyagot egyenesen a kórházi oltópontokra szállították, és nagyrészt a regisztrált idősek oltásához fogják használni a következő napokban.

Magyarország már ötféle oltóanyaggal rendelkezik, így felgyorsulhatott az oltás, több mint egymillió a beoltottak száma és Magyarország már a második helyen van az átoltottságban az uniós ranglistán.

A lekötött Pfizer-BioNtech-oltóanyag mennyiségét 6,5 millió adagról 10,9 millióra növelték, így

Magyarország már összesen 31 millió adag oltóanyagot kötött le.

Ebből 24 millió adag oltóanyagot várnak az uniós beszerzésből, ennek eddig a 6 százaléka érkezett meg három gyártótól (Pfizer, Moderna, AstraZeneca). A Janssen és CureVac még nem szállított, mivel még nem rendelkezik uniós engedéllyel. A Janssen március közepén kaphatja meg az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség (EMA) engedélyét. Mivel ebből a vakcinából egy oltás is elegendő, így a lekötött 4,36 millió adag ugyanennyi ember oltását teszi lehetővé.

Kitértek arra is, hogy „miután az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik", az oltások felgyorsítása érdekében Magyarország orosz és a kínai vakcinák beszerzésére is szerződött.

Ezekből összesen további 3,5 millió ember oltására elég vakcina érkezik a következő hónapokban.

Az eddig érkezett Szputnyik vakcinával az elmúlt időszakban a regisztrált idősek oltását végezték a kórházi oltópontokon, és ezen a héten megkezdődhet az oltás a múlt héten érkezett 100 ezer oltóanyaggal is, miután a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) megadta az engedélyt az alkalmazására. A múlt héten érkezett orosz vakcinaszállítmány hatósági vizsgálata még tart. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) március 4-én bejelentette, hogy a Humángyógyszer Bizottsága megkezdte az orosz fejlesztésű Szputnyik V (Gam-COVID-Vac) koronavírus elleni oltóanyag folyamatos felülvizsgálatát. Az EMA közleménye szerint az oltóanyag uniós kérelmezője az R-Pharm moszkvai székhelyű gyógyszergyár németországi leányvállalata.

Az eddig Magyarországra érkezett kínai vakcinával is zajlik a regisztrált idősek oltása a háziorvosoknál. A következő Simopharm-szállítmány március közepén várható.

Kiemelték: „a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk". Egyre nő a betegek száma, ezért az oltási stratégia is változott azért, hogy minél többen minél előbb kapják meg az első oltást. Ennek érdekében a beérkező vakcinaszállítmányokat teljes mértékben bekapcsolják az oltásokba, és változott egyes vakcinák alkalmazása is. Márciustól a Pfizer-BionTech második adagját a korábbi 21 nap helyett 35 napos különbséggel, az AstraZeneca második adagját a korábbi 4 hét helyett 12 hetes különbséggel adják be. Emellett az eddig csak 18-59 év közöttiek oltására engedélyezett AstraZenecával ettől a héttől már a 60 év felettieket is olthatják a háziorvosok.