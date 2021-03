Balassagyarmaton is berobbant a járvány, két héten belül megtelhet a kórház

Két héten belül megtelhet koronavírusos betegekkel a balassagyarmati kórház – értesült a 24.hu. A lap információi szerint most megközelítőleg 240 beteg ellátására van kapacitás, és 40 lélegeztetőgép áll rendelkezésre. Mint azt írják a portálon, a városban is „berobbant” a harmadik hullám, de még nagyobb problémát jelent, hogy a szomszédos megyékből is szállítanak a balassagyarmati kórházba betegeket.

Úgy tudni, hogy a Szlovákiából hozhatták be a brit mutánst, de az is elképzelhető, hogy valaki Angliából hazatérve hurcolta be. Ebben az intézményben ugyan az új egészéségügyi jogviszonyról szőlő szerződés miatt nem mondott fel egyetlen orvos sem, a 24.hu szerint az orvosok és az ápolók túlterheltsége okozhat nehézségeket a közeljövőben.

Csach Gábor, a város fideszes polgármestere, vasárnap azt írta a Facebookon, hogy 120 koronavírusos beteget ápolnak a balassagyarmati kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen. A 15 ezer lélekszámú Nógrád megyei városban több mint 1400 főt oltottak be eddig koronavírus ellen.

A városvezetője egyébként már február végén – a további szigorítások bevezetése előtt – arra kérte a szülőket, hogy vigyék ne a gyerekeket óvodába, iskolába.

Arról azonban neki sincs adata, hányan jelentkeztek a vakcinára, de a város felmérése szerit több mint 90 százalék feletti az oltáshajlandóság, ami országosan is kiemelkedőnek mondható. A hétvégén 22 embert oltottak be a tömeges oltási kampány keretein belül – állítják helyi források. Mint az ismeretes, a kormány a hétvégi tömeges oltást technikai hibára hivatkozva fújta le.