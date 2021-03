Megdőlt a magyarországi hidegrekord, mínusz 12 fokot mértek

Hevesen és Zabaron is −12 fokot mértek az Időkép automatái – tájékoztatott a portál. Megjegyzik, hogy bár vasárnapra virradóan is előfordultak −10 fok körüli minimumok, a csütörtök hajnal még ennél is hidegebb volt.

Több mérőállomásukon is kegyetlenül zord volt az éjszaka, ami azt jelenti, hogy

−10 fok alá hűlt le a levegő,

mindez március 11-én hajnalban. Kiemelik, hogy az idei tavaszi szezonban eddig ez volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Írnak arról is, hogy napközben melegfront felhőzete borítja be hazánkat, viszont a péntekre virradó éjszaka már jóval enyhébb lesz.