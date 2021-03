Videó: mérőszalag és fadarab is előkerült két sofőr budapesti verekedésében

Sajnos nem ritka, hogy autóvezetők konfliktusa tettlegességig fajul, ám általában tiszta ökölcsata szokott lenni, azonban ezúttal az egyik fél több dolgot is bevetett, hogy igazának érvényt szerezzen. A megdöbbentő esetről a megvert sofőr számolt be, melyhez egy videót is mellékelt a támadójáról a bpiautósok portálnak.

A felvétel beküldője azt írta, hogy valószínűleg azzal indult az egész történet, hogy autójával kiparkolt a BAH-csomópontnál, feltételezése szerint a támadója elé. Innentől autós üldözés, verekedés, dobálás és hasonló finomságok gazdagították az esetet.

„Kiparkoltam a BAH-csomópontnál, és feltehetőleg elé. Utána Budapest határáig üldözött, a Petőfi laktanya előtt nekem jött, utána a Sasadi út lámpájánál ismét utolért, akkor kiszállt és belerúgott a kocsiba. Majd a következő piros lámpánál megint utolért, ekkor az ajtómba rúgott bele, próbáltam menekülni, innentől látható a videó. Aztán amikor elálltam az útját, nekem esett egy farúddal, és agyba-főbe vert, majd a rendszámát fizikálisan megszereztem, mert lelépett, és a mérőszalagot is megtaláltam, amivel megdobott. Két perc múlva gyalogosan visszatért, és feltépte a kocsim ajtaját, majd elvette a bizonyítékokat. Amikor kérdeztem, hogy ez mire volt jó, azt üvöltötte, azért mert nem kértem bocsánatot” – írta a megtámadott sofőr, aki arról is beszámolt, hogy ő igyekezett elkerülni a konfliktust, és egyáltalán nem provokálta támadóját, sőt, állítása szerint az utolsó pillanatig nem vett fel vele semmilyen kontaktust, nem mutogatott, nem becsmérelte, pusztán mereven nézett előre.

A környéken sokan voltak, senki nem jött segíteni, csak végignézték

– írta.