Nagy Ervin vett egy kályhát, de nem magának

„Csók Ica néni, valamit megígértem, azt megtartom” – viharzott be Nagy Ervin a falusi portára, ahol korábban az ökumenikus Segélyszervezet egy karácsonyi akciójában tűzifa -hasogatással is hozzájárult ahhoz, hogy legyen mivel megpakolni a tűzteret. Akkor szembesült a kályha állapotával, most pedig visszatért. Ezúttal nem tűzifát hozott, hanem inkább kályhát.

Be is kötném, de azért nem vállalom a felelősséget, mégiscsak színész vagyok

– helyezett el egy tréfát az RTL Klub műsorában a Katona József Színház sztárja, aki jeggyel nem szolgálhatott a színházban sosem járt Ica néninek, hisz maga is várja, hogy újranyissanak a teátrumok. A sztár jótékony cselekedetét tömören azzal indokolta, szeret segíteni, hozzátéve azt: „szeretném, hogy az országom ne szakadjon ennyire szét”.