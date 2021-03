Orbán Viktor elfelejtette megemlíteni az új honlapján, hogy Oxfordban Soros-ösztöndíjjal tanult

Hétfőn derült ki, hogy megújult Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközinek szánt, angol nyelvű honlapja. A primeminister.hu-n és az orbanviktor.hu-n elérhető honlap új formában kívánja bemutatni Orbán Viktor életútját, személyes és politikai hitvallását, kis szépséghibája csak, hogy a miniszterelnök az életútja bemutatásakor megemlíti az oxfordi egyetemi tanulmányait, azt azonban nem, hogy az amerikai magyar milliárdos, Soros György alapítványának az ösztöndíjasa volt. Korábban még nyíltan beszélt erről.

Mint ismert, 1989-ben Orbán Viktor tízezer dollár értékű ösztöndíjat kapott a Soros Alapítványtól, hogy az Oxfordi Egyetemen képezhesse magát, a 2015 előtti honlapján pedig – hívja fel a figyelmet a Blikk – máig szerepel, hogy tanulmányaihoz milyen szervezettől kapott anyagi támogatást. Egyébként a Soros Alapítvány 1986-ban a Rajk Szakkollégiumot hatmillió, a Bibó Szakkollégiumot pedig 5,8 millió forinttal támogatta. Ez volt az a két intézmény, amelyből a Fidesz kinőtt, de Soros György később, a párttá alakulás alatt bőkezű volt a Fidesszel, amelynek négymillió forint értékű eszközadományt és 4,2 millió forint készpénzt adott. Ezután 30 évvel, 2017-ben Soros György és bevándorlásról vallott állítólagos nézetei a nemzeti konzultáció témájává váltak Magyarországon.

A miniszterelnöknek egyébként a saját bevallása, vagyis az angol nyelvű honlap Fun Facts rovata szerint

nincs problémája azzal, ha piszkos lesz a keze,

bármilyen fajta ételt szívesen elkészít.

Az oldalon kiemelt figyelmet kap a miniszterelnök futball iránti szeretete is. Közzétették például a miniszterelnök különböző futball-legendákkal készített közös fotóit Puskás Ferenctől Zlatan Ibrahimovićig, de azt is megtudjuk, hogy bármilyen nyelvű, labdarúgással kapcsolatos tájékoztatást megért, még a kínai és japán nyelvű feliratokat is.