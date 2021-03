Viharos széllökések jönnek, kiadták a figyelmeztetést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint szerda éjfélig főleg a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében viharos széllökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet, délután a Dunántúlon és a középső országrészben záporok, a magasabb helyeken hózáporok is lehetnek, itt akár 70 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak. A Kisalföldön akár az ég is megdörrenhet.

Éjszaka csendesedik átmenetileg a szél, azonban szerdán újból erőre kap, főleg a nap első felében az Alpokalján és az északkeleti harmadban várható északi, északnyugati irányból viharos széllökés, majd szerda estére már Bodrogköz térségében is veszít erejéből a szél. A napközben kialakuló záporok, hózáporok mellett a Dél-Alföldön zivatar sem kizárt.