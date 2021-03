Fekete csütörtök: ilyen sok áldozata még nem volt a járványnak

Csütörtökre virradóra 6502-re nőtt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 539 080 főre emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 207, többségében idős, krónikus beteg.

Eddig soha nem volt ilyen magas a halottak száma. Legutóbb szerdára virradóra regisztrálták a legtöbb halottat, akkor 195 főről számolt be a hivatalos tájékoztató oldal. Az elhunytak száma így 17 628 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 360 895 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 160 557 főre emelkedett. 10 386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1170-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban 3456 volt az új fertőzöttek száma, és elhunyt 195, többségében idős, krónikus beteg. Összesen 10 284 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük pedig 1167-en voltak lélegeztetőgépen.

A koronavirus.gov.hu beszámolt arról is, hogy folyamatosan zajlik az oltás, már 1 441 706 fő a beoltottak száma, ebből 421 915 fő már a második oltását is megkapta. Hozzáteszik, hogy a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában van az ország, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról.

Kiemelik továbbá, hogy az operatív törzs és az oltási munkacsoport módosította az oltási stratégiát, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az első oltását. Minden rendelkezésre álló és beérkező vakcinaszállítmányt teljes mennyiségben és mielőbb igyekeznek bekapcsolni az oltásba. Emellett változott egyes vakcinák alkalmazása is: a Pfizer második adagját az eddigi 21 nap helyett 35 napos különbséggel, az AstraZenecát a korábbi 4 hét helyett 12 hetes különbséggel adják be, és ezentúl 60 év felett is alkalmazni lehet. Mind az öt, Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen.

Összegzik, hogy az uniós beszerzésből Magyarország öt gyártótól vár 24 millió adag vakcinát: Pfizer–BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac, ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca rendelkezik uniós engedéllyel, illetve kezdte meg a szállítást Magyarországra.

A világon 121 160 099 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 680 237, a gyógyultaké 68 699 011 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint csütörtök reggeli adatai szerint.