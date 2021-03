Feleségszerző körútra indul Alekosz, budapesti lány ki van zárva

Új fejezethez érkezett Alekosz élete, úgy döntött ugyanis, hogy eljött az ideje annak, hogy végre méltó társat találjon magának. Ahogy mindenki, úgy a valóságshow-sztár is megválogatja, hogy kit fogad maga mellé, és a Ripostnak beszélt is erről.

Fontos szempont például, hogy a leendő feleség szemrevaló legyen, és el tudja készíteni Alekosz kedvenc csirkelevesét, ami azt feltételezi, hogy nem hátrány, ha főzni is tud. Komoly kitétel az is, hogy a lány vidéki legyen, így tehát jobb, ha a budapestiek gyorsan ki is állnak a képzeletbeli sorból, mert Alekosz szerint ők csak üdülni akarnak.

Pesti lánnyal az együttélés teljességgel kizárt. Nem házias, nem főz. Nem takarít az. Üdülni akar! Aki ennyit csavarog, az hogy akar szülni?

– hangzott a kérdés, és beszélt arról is, hogy a turné első állomása Fejér és Tolna megye lesz, de biztos, hogy sorra kerül még Baranya és Bács-Kiskun megye is, ha Alekosz addig nem találja meg a nagy őt.