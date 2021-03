Szerdán egy percre leáll a budapesti közösségi közlekedés

Budapest is csatlakozik az Eurocities-kezdeményezéshez, amelynek keretében egyperces csenddel emlékeznek meg Európa nagyvárosai a koronavírus-járvány áldozatairól és azokról, akik bármilyen módon elszenvedik a járvány következményeit – jelentette be a Facebookon Karácsony Gergely. A főpolgármester azt írta, március 24-én 12 órakor egy percre megáll a közösségi közlekedés. A gesztussal szeretnék megköszönni a frontvonalban dolgozók munkáját is – tette hozzá.

A politikus szerint az egyperces csend gesztusa ugyan nem csökkenti a gyász fájdalmát, nem enyhít a szenvedéseken, de arra alkalmas lehet, hogy „emlékeztessük magunkat: nem törődhetünk bele, nem fásulhatunk bele a nap mint nap közölt drámai adatokba”. Megemlíti, hogy a szombati és a pénteki halálozási adatok alapján egymillió főre vetítve Magyarországon haltak meg a legtöbben egész Európában.

Az emlékezés és a hála gesztusai nem az egyre alpáribb hangú politikai viták felhangosítását, hanem éppen azok lehalkítását célozzák. Mert a vírus nem válogat, nincs kormánypárti járvány és ellenzéki járvány, miként nincs kormánypárti oltás és ellenzéki oltás sem

– fogalmazott a főpolgármester, hozzátéve, hogy aki teheti, az csatlakozzon az egyperces csend kezdeményezéséhez, nem csak Budapesten.