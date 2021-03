Szily Nóra is elkapta a koronavírust

A népszerű műsorvezető Facebook-oldalán jelentette be, hogy elkapta a koronavírust. A bejegyzésben arról is ír, hogy nehéz napjai voltak, de mára elmúlt a láza és a köhögés is, és már nem is fullad annyira, csak még egy kicsit gyengének érzi magát.

A bejegyzésben arról is, hogy három kutyája vigyázott rá az elmúlt tíz napban, és arra buzdított, hogy aki teheti, vegye fel a koronavírus elleni oltást.