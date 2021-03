Ha látta a 19 éves Lendvai Zsoltot, a Budapest VIII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es zöldszámon, vagy a 112-es, díjmentes segélyhívó számon – írja a police.hu.

Tájékoztatnak arról is, hogy a fiatalember hétfőn három óra körül tűnt el egy nyolcadik kerületi kórházból, azóta nem tudják hol van.

Zsoltot a rendőrök most is keresik, megadták személyleírását is, amely szerint átlagos testalkatú, sötétbarna hajú, barna szemű fiatalemberről van szó, aki eltűnésekor sötét felsőt és nadrágot viselt.