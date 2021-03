Érdemes lenne hőmérővel várni az ételfutárt

A koronavírus-járvány idején korábban nem látott mértékű élénkülés ment végbe az internetes kereskedelemben, ezen belül az online élelmiszer-vásárlásban. Budapest utcaképének meghatározó szereplőivé váltak a biciklivel, motorkerékpárral, autóval cirkáló ételfutárok. De a nap mint nap közzétett járványadatok ismeretében sokan a nagybevásárlást is inkább az interneten intézik. Az ételrendelőknek szól az Index fogyasztóvédelmi ismertetője.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) azt tanácsolja, hogy rendelés előtt mindig győződjön meg arról, hogy az ételt készítő vállalkozás neve, elérhetősége fel van-e tüntetve a honlapon, szórólapon. Előfordul ugyanis, hogy olyan cégek hirdetik szolgáltatásaikat, amelyeknek nincs működési engedélyük, ezért nem is ellenőrzik őket, és persze megfelelő konyhával sem rendelkeznek, az étel magánlakásban készül. Ételrendeléskor bizalomgerjesztő, ha a vállalkozás megad egy olyan elérhetőséget, amely reklamáció esetén ténylegesen elérhető.

Romlandót inkább ne

Ne csak aszerint válasszon, hogy mit kívánt meg éppen, gondolkozzon élelmiszerbiztonsági szempontból is. Gyorsan romló ételt, például madártejet, tatár bifszteket, tiramisut, majonézes salátát, tojásos galuskát inkább ne rendeljen, még ha szerepel is a kínálatban. Ezeket inkább maga készítse el.

Információk az elemózsián

A kiszállító feladata és felelőssége, hogy az ételt jól zárható, egyszer használatos dobozba csomagolja, és lezárja, méghozzá úgy, hogy a csomagolás a szállításkor ne nyílhasson ki, az étel ne szennyeződhessen. A lezárt dobozt jelöléssel kell ellátnia. Az étel neve, származási helye, fogyaszthatósági ideje mellett a fogyasztási és tárolási szabályokat is fel kell tüntetnie.

Szállítási szabályok

Az étel kiszállítása kizárólag engedélyezett gépjárművel, például motorkerékpárral, autóval történhet, működő melegen tartó és/vagy hűtőtáskában, ládában. Melegen tartást vagy hűtést igénylő étel nem szállítható más módon, például műanyag tároló rekeszben.

A meleg ételnek átvételkor még forrónak kell lennie, el kell érnie a 63 °C-ot.

Ha szállítása melegen tartó táskában vagy ládában történt, akkor ez a feltétel biztosított. A kiszállításkor a járműben az élelmiszeren kívül egyéb áru vagy személy nem szállítható. Élelmiszer-szállítással kizárólag egészséges, egészségügyi kis könyvvel rendelkező személy foglalkozhat. Szállítás közben a futár nem dohányozhat.

Tálalás előtt

Az étel átvétele után mindig mosson kezet. A házhoz szállított meleg ételt fogyasztás előtt javasolt felforrósítani, illetve ha nem azonnal fogyasztja el, akkor azt csakis hűtőben szabad tárolni, semmiképpen sem szobahőmérsékleten. Amennyiben gyermeknek vagy idősnek is rendelt, úgy az említett tennivalókra kiemelt figyelmet kell fordítani, mert ők érzékenyebben reagálhatnak az esetleges fertőzésre, egy esetleg nem megfelelően készített étel elfogyasztására.

Muszáj átvenni

Az alap helyzet az, hogy internetes rendeléskor általában indokolás nélkül elállhatunk a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 naptári napon belül. De a rendelet kivételeket is meghatároz, és éppen ilyen kivételt jelentenek a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékek, tehát az élelmiszerek is. Ezért élelmiszer-vásárláskor indoklás nélkül nem lehet elállni a vásárlástól, vagyis ha hibátlanul megérkezik az élelmiszercsomag, mi azonban szeszélyesen meggondoltuk magunkat, akkor nem tagadhatjuk meg az átvételt. Mindazonáltal a vállalkozások ettől a fogyasztók számára kedvező módon eltérhetnek, tehát dönthetnek úgy, hogy az élelmiszereknél is biztosítják az elállást.

