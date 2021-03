Olaszországhoz hasonlította az ózdi helyzetet a kórházigazgató

A koronavírus járvány nagy terhet ró az egészségügyre, ami Ózdon is érezteti hatását. A növekvő esetszámok miatt az Almási Balogh Pál Kórházban is szigorítások léptek életbe. Szüneteltetik az előjegyzéssel működő járóbeteg ellátásokat és a szakrendeléseken is csak sürgős eseteket fogadnak – derül ki az ózdi városi televízió riportjából.

Az ezeken a területeken dolgozó orvosokat át kellett csoportosítani. További probléma, hogy a térségben a háziorvosi rendszerben is gondok vannak, a 32 körzet jelentős hányada üres.

Szerdán negyvenen keresték fel az ózdi sürgősségit, de 17 embert már haza sem engedtek,

mivel az állapotuk miatt oxigént kellett adni nekik.

„Az ózdi kórház körülbelül 150 beteget kell, hogy ellásson, és ezen felül még 17 intenzíves beteget, nyilván ugyanazzal a létszámmal, mint amivel a 7 ágyas (intenzív) osztályunkat kellett üzemeltetni” – mondta el a televíziónak az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója.

Bélteczki János rámutatott, hogy azokat a felvételeket kell elképzelni az ózdi kórházban, mint amilyenek tavaly Olaszországban készültek.

Ezt éljük meg nap mint nap, óriási terhet ró ránk, mind fizikálisan, mind szellemileg” – fogalmazott.

A helyi intézményben a szakorvoshiány is folyamatos problémát jelent. Vannak, akik nem írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést, de volt olyan is, aki máshol kapott jobb ajánlatot – említi meg a riport.