Elfagyott a vízvezeték? Feltörték a telkét?

Gyakran nehezen fordul ilyenkor a kulcs a lakatban vagy a kertkapu zárjában, hiszen a tavalyi szezon vége óta a rozsda kikezdhette a szerkezetet. De ez legyen a legnagyobb baj, reméljük, nem fagyott el a vízvezeték!

Vizes teendők

Az egyik legfontosabb teendő ilyenkor a vízvezetékek ismételt beüzemelése. Le kell venni a téli szigetelést a vízmérőaknáról, és jól ki kell szellőztetni azt. A bejövő vízvezetéken meg kell nyitni a télire elzárt főcsapot, és érdemes ellenőrizni, szivárog-e valahol a víz. Ha a vízmérő üvege alatt buborékot látunk, nincs ok aggodalomra, és az sem probléma, ha bepárásodik, mert az akna szellőztetése után az is elmúlik. Ha viszont szilánkos, repedt üveget találunk, az már baj, a vízmérő elfagyásának biztos jele, és mivel a mérő fagyvédelme a tulajdonos feladata, az elfagyott műszer pótlásának költsége is őt terheli. Ilyenkor fel kell hívni a vízszolgáltató diszpécserszolgálatát, be kell jelenteni a vízmérő elfagyását, és tájékoztatást kell kérni a további tennivalókról.

Ha a vízaknában minden rendben van, ellenőrizzük az ingatlan belső csőrendszerét. A házban zárjuk el a vízcsapokat, és ellenőrizzük, hogy a vízmérő kis kereke pörög-e. Ha igen, az sajnos csőtörésre utal, vagyis valahol szökik a víz a hálózatból. Ha így van, hívjunk mielőbb vízvezeték-szerelőt, hogy megvédjük a házat a súlyosabb beázástól, és hogy az elfolyó víz ne okozzon még több költséget. A csőtörés megjavításáig pedig mindenképpen tartsuk zárva az aknában lévő főcsapot.

Ha mindent rendben találunk, akkor is ajánlatos megfogadni, hogy mielőtt a hétvégi házban ivásra vagy főzésre használnánk a vizet, jó alaposan folyassuk ki a csapokat, távolítsuk el a vezetékben lévő állott, pangó vizet.

Talajvíz, áram, gáz

Mélyebb fekvésű ingatlanok pincéiben előfordulhat, hogy megjelenik a talajvíz. Ilyenkor kockázatos szivattyúzni, mert a visszapótlódó víz kimoshatja az alapzatot, amit a ház szerkezete bánhat. Szakemberek szerint a talajvízzel elöntött pincékben amíg van utánpótlása a víznek, szinte lehetetlen azt eltávolítani. Amikor majd a talajvíz szintje csökken, magától visszahúzódik a víz. Ami esetleg magától nem tud visszaszivárogni, azt a környező árkokba ki lehet szivattyúzni, ha majd onnan is levonult a talajvíz.

A redőnyöket, a zárakat, a kaput és a bejárati ajtó zárját érdemes ilyenkor beolajozni. Kapcsoljuk be a villanyórát, ellenőrizzük az elektromos eszközök működését, alaposan szellőztessük ki az épületet, illetve a gáztűzhely beüzemelése előtt mindenképpen ellenőrizzük a tartály állapotát, valamint a csöveket és a tömítéseket.

Kerti munkák

Ha ősszel előrelátóan felkészítettük a kerti növényeket a hidegre, most csomagoljuk ki azokat. Ellenőrizzük a locsolócsövet, és bár a talajba telepített locsolószerkezetek általában fagyásmentesek, célszerű átnézni a rendszert.

A vaddisznótúrást sajnos nem lehet nem észrevenni. Ha ezek a hívatlan látogatók télen a kertben jártak, nyoma sem marad a szép tavalyi pázsitnak, a látvány mélyszántásra emlékeztet. A rögök elegyengetése komoly munka, és ismételt füvesítésre is szükség lesz. Járjuk körbe a telket, keressük meg, hol jöttek be a vaddisznók, és javítsuk ki a megrongált kerítést.

Ezek után kellemes tavaszi kikapcsolódást kívánunk!

(Borítókép: Fehér gémek a Fancsika I. víztározóban a Debrecenhez közeli Erdőspusztán 2012. október 1-jén. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)