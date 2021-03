Luxusidősotthonban él Kovács László

Jókedvűen erősítette meg Kovács László volt külügyminiszter a Blikknek, hogy idősek otthonában él, de költözésének körülményeiről nem árult el részleteket.

A veterán szocialista politikus a lapnak inkább a Kisvárda focicsapatról kezdett mesélni, de nem kellett sok, gyorsan kiderítették, hogy apartmanja a főváros egy csendes, nyugodt, zöldövezeti részén fekszik. Arról is írnak, hogy a volt pártelnök kiemelt ellátásban részesül, az intézmény vezetői és a személyzet lesik minden kívánságát, és szinte szállodai körülmények között élhet. Takarítják a szobáját, mosnak, vasalnak rá, de igény szerint be is vásárolnak neki.

Annak is utánamentek, hogy egy ilyen lakásért több millió forintot kell fizetni, de ehhez jön még havonta körülbelül 160 ezer forint térítési költség. A lap szeretett volna kapcsolatba lépni a korábbi külügyminiszter családjával is, ők azonban nem akartak nyilatkozni.

Kovács László a Magyar Szocialista Párt egyik alapító tagja, és tizennyolc éven át volt országgyűlési képviselő. Külügyminiszterként dolgozott a Horn-, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány alatt is, majd az Európai Bizottság adó- és vámügyi biztosa lett. 2010-ben parlamenti képviselő volt, illetve ő töltötte be a párt alelnöki pozícióját. 2014-ben már semmilyen politikai posztért nem indult, legutóbbi, Indexnek adott interjújában azt mondta, olykor még kikérik a tanácsát a pártban, de úgy látja, ennek nincs sok foganatja.