Van, aki 5 nap helyett 118-at vár egy gerincsérv-műtétre

Torlódnak az egészségügyi beavatkozások. Van olyan terület, ahol ötször, de akár hússzor annyit kell várni egy műtét. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, a DK szakpolitikusa azt mondta a 168 Órának, hogy egy évnyi lemaradás van az egészségügyben a járvány miatt, és szerinte becsülni sem lehet, hogy mennyi idő alatt hozható ez be, mivel ez függ attól is, mennyi dolgozó marad az egészségügyben.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyilvános adataiból az derül ki, hogy március 31-én a legtöbben, több mint tízezren szürkehályog műtétre vártak. De hatalmas „sor áll” például csípőprotézisért, 5638-an vannak. És az elmúlt 6 hónap 60 napos átlagával szemben most 406 napot kell várniuk a beavatkozásra.

Az adatokból világosan látszik az is, hogy gerincsérv-műtétre 32 beteg várakozik. A korábbi 5 napos várakozással ellentétben nekik jelenleg 118 napra van szükség, mire sorra kerülhetnek. Mandula és orrmandula műtétre eddig maximum 13 napot kellett várni, most akár 245 napra is szükség lehet.

A várólisták egyébként azért nőttek ilyen drasztikus, mert tavaly is és idén is a koronavírus-járvány miatt több ezer műtétet kellett elhalasztani. Az Orbán-kormány járványügyi intézkedéseinek egyike volt, hogy előírták, a járványhelyzet miatt csak az életmentő beavatkozások végezhetőek el.

November elején körülbelül 27 ezeren vártak valamilyen beavatkozásra.

Ugyan Kásler Miklós február 3-tól engedélyezte az egynapos sebészeti beavatkozásokat, de mint azt a 168 írja, ez csak egy elvi lehetőség volt, amivel nem nagyon tudtak élni a betegek. Egy hónappal később, március 5-én azonban újra szünetet rendelt el az emberi erőforrások minisztere.