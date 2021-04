Fotók: hatalmas lángok pusztítóttak egy gércei mezőgazdasági telepen

Semmit nem kímélt az a tűz, ami Vas megyében, egy gércei mezőgazdasági telepen keletkezett csütörtökön a hajnali órákban – tájékoztatott róla a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.

5 Galéria: Gércei tűzeset Galéria: Gérci tűzeset (Fotó: Balogh Eszter tű.ftőrm / Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

A posztból megtudható, hogy négyszáz szalmabála kapott lángra, majd a tűz egy homlokrakodót (targonca) és egy terepjárót is elpusztított. A híradás szerint a lánglovagok jelenleg is több vízsugárral és kéziszerszámok segítségével az izzó részek megfékezésén dolgoznak.

A tűzoltóknak mindent be kellett vetniük, hogy megfékezzék az óriásira növekedett lángokat, a Katasztrófavédelem sárvári egységei három vízsugárral akadályozták meg, hogy a tűz a fedett tartószerkezetre is átterjedjen, majd felügyelet mellett a szalmabálákat leégették. Emellett tűzoltók munkáját a helyszínen egy erőgép is segíti, ami átforgatta az izzó részeket.