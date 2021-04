Nagy Ferótól azonnal elvette a felesége a Kossuth-díjért kapott 16 milliót

Nem titok, hogy Nagy Feróéknál az asszony kezeli a pénzügyeket. Az énekes a Blikknek mesélt arról, hogy a Kossuth-díjáért kapott 16 milliót is azonnal elvette a felesége. De persze nem úgy.

– mondta a lapnak Nagy Feró.

Az énekest nem nagyon érdeklik az anyagiak. Persze nem bánja, ha megfizetik egy produkció után, de számára inkább az a fontos, hogy büszke lehessen magára a fellépés után. Elmondása szerint ő kapja a sikert, fényt és csillogást, a pénzzel azonban Ágnes foglalkozik, számításba véve Feró gyerekeit és unokáit. Nem meglepő hát, hogy a nemrég kapott 16 milliót is a kicsiknek teszik félre.

Nekem megvan mindenem, de szeretném az ő jövőjüket biztosítani. Karácsonyra és a születésnapokra is babakötvényt vettem nekik, ez most is így lesz, csak vastagabban fog majd a toll – árulta el Feró. – Simán lehet, hogy mire ők tizennyolc évesek lesznek, én már nem élek, de mondhatják, milyen rendes volt a nagypapa, van miből elindítani a felnőttéletüket. Ennél többet nem adhatok