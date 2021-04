Egyedülálló lelet: fél évszázada nem láthattunk ilyet a Blahán

Időutazásban lehet része annak, aki a budapesti Blaha Lujza térre látogat, a Corvin Áruház megfeketedett, ütött-kopott falait bő fél évszázada senki nem láthatta így.

A város történetében egyedülálló épületről van szó, hiszen nem lebontották, vagy leverték az áruház homlokzatát, hanem tulajdonképpen elfedték, most pedig mint egy lelet, előkerült

– nyilatkozta az RTL híradójának Zubreczky Dávid építészeti szakújságíró a felújításról.

A Corvin Áruház hosszú ideje várt, 300 millió állami forintból megvalósuló felújítása márciusban kezdődött el – írta meg az Index. A homlokzatot eredeti állapotára állítják vissza, így Budapest visszakaphat egy klasszicizáló stílusú palotát.

Emlékezetes, az épület 2003-ban kapott műemléki védelmet, a Józsefvárosi Önkormányzat 2014-ben kötelezte a tulajdonost az alumíniumborítás eltávolítására és az eredeti homlokzat helyreállítására. A burkolat lebontását 2018-ban el is kezdték, akkor bukkantak elő a rég elfeledett épületrészek, amelyek alapján elkészültek a felújítási tervek.

„Megtaláltuk azokat az elemeket, amik alapján az újragyártásokat el lehet végezni, sok minden ugyan roncsolódott, de így is vissza lehet állítani az eredetihez közeli állapotot” –mondta most az RTL-nek M-Teampannon tervezőiroda vezetője, Noll Tamás.

Az, hogy pontosan mikor kapja vissza régi fényét a Corvin, még nem lehet tudni, most a kivitelező cég kiválasztása folyik. A tulajdonos azonban optimista, azt mondták, hogy a homlokzat felújítása még ebben az évben elkezdődhet.

A leglegleg pláza

1926-os megnyitásakor nem jósoltak nagy jövőt a párizsi és londoni mintájú nagyáruháznak, amely végül pár évtizedre mégis világvárosi lendületet vitt a Blaha Lujza térre. „Ahol ilyen szép lábuk van a nőknek, mint Budapesten, ott feltétlenül szükség van egy nagy, nyugat-európai áruházra”– győzködte a későbbi vezérigazgató a befektetőket. A húszas években több nagyszabású, a magyar iparosok egész seregét foglalkoztató projekt futott a fővárosban. A „nagy metropolisok felhőkarcolóit megközelítő” újlipótvárosi Turul-házat és a józsefvárosi art deco Vasas Székházat is megelőzte a Corvin Áruház, amely neonfelirataival, kápráztató kirakataival és az ország első mozgólépcsőjével Budapest látványossága volt.