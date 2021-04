Koronavírus: csökkent a halálesetek száma, 11 571-en vannak kórházban

Összesen 6566 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 685 979 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 211 beteg, így az elhunytak száma 21 715 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 416 972 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 247 292 főre emelkedett. Jelenleg 11 571 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál vasárnap közzétett adataiból. A 6556 fertőzöttet 27 094 teszten szűrték ki.

A szombat reggelig eltelt 24 órában a koronavírus-járványnak 8637 új fertőzöttje és 242 halottja volt Magyarországon.

A beoltottak száma közben 2 312 501-re nőtt, közülük 905 117 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért arra kérnek mindenkit, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az óvintézkedéseket.

Ami az oltási tervet illeti, április 1–3. között oltották be azokat a bölcsődei, óvodai és iskolai pedagógusokat, akik március 24-ig jelentkeztek a vakcinálásra. Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnap reggeli videójában azt mondta, húsvét után egy-két nappal Magyarországon már beolthatják a két és félmilliomodik embert is koronavírus ellen.