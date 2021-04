Ajándék hamburgerrel és gyrosszal köszönik meg a mentősök munkáját a gyorséttermek

Stílusos választ adott a Zing Burger arra, hogy egy ismeretlen húsvétkor feljelentette az Országos Mentőszolgálatot azért, mert az egyik mentős vásárolt magának egy hamburgert ebédre egy Szentendrei úti büfében.

Facebook-bejegyzésében a gyorsétteremlánc azt közölte, egy mentős sem maradhat hamburger nélkül.

Mi számíthatunk Rátok, Ti számíthattok ránk. A Zing Burger csapata a héten végigjárja a budapesti, debreceni és fehérvári mentőszolgálatokat több száz ajándék hamburgerrel, mi így fejezzük ki köszönetünket az emberfeletti munkátokért

– írták.

Nem tőlük érkezett azonban az egyetlen felajánlás. Balassagyarmaton az egyik hipermarketnél a Döner Kebab Express munkatársai minden, szolgálatban lévő mentősnek egy-egy pitás gyrost adnak ajándékba megfeszített munkájuk elismeréseként.

A mentősök az RTL Klub híradójának azt mondták, egyre többen ajánlanak fel ingyenételt kollégáiknak az után, hogy az ismeretlen feljelentette a Szentendrei úti büfénél megálló mentőscsapatot. Mint azt az Index is megírta, a bejelentő azt sérelmezte, hogy a mentős „hosszú percekig” várakozott az ételért. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az egész várakozás 1 perc 51 másodpercet vett igénybe, ráadásul nem sokkal a vásárlás után riasztást kaptak, így csak jóval később tudták elfogyasztani az ebédet.

A mentősöket a büfénél őket kiszolgáló hölgy is védelmébe vette. Mint mondta, rengeteg dolguk volt, néhány mondat után siettek is tovább, ráadásul a nő vegetáriánus burgert kért, amely hamarabb el is készül. Az eladó szerint a környék lakóit is felháborította az eset.

Egy névtelenül nyilatkozó mentős azt mesélte, hogy sokszor egész nap nem tudnak enni, mert a mentőautóban ez tilos. Az Országos Mentőszolgálatnál rövid idő alatt le is zárták a vizsgálatot.