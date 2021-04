Valószínűleg több mint 100 ezer alsós diák nem ment iskolába hétfőn

Az alsó tagozatos diákok 44 százaléka nem ment ma iskolába. A délután öt óráig beérkezett adatok alapján a felmérés által lefedett több mint 27 ezer alsós diák közül több mint 12 ezren maradtak otthon – írja Facebook-oldalán az Adom Diákmozgalom a hétfő reggel indított felmérése nyomán, a válaszadó szülők, tanárok és diákok beszámolói alapján.

Hozzáteszik, hogy az eredményeket az összes alsó tagozatos diákra kivetítve arra a következtetésre jutottak, hogy még egy jóval alacsonyabb tényleges országos hiányzási arány esetén is valószínűsíthető, hogy

több mint százezer alsó tagozatos diák nem ment ma személyesen iskolába.

Megjegyzik, hogy osztályonként és iskolánként hatalmas különbségek vannak a hiányzók arányában. Például van olyan nyírbátori 17 fős, valamint budapesti 27 fős osztály, ahol minden tanuló részt vett az órákon, de rengeteg olyan beszámoló is érkezett hozzájuk, amelyek szerint egy osztályból a többség hiányzott, ilyen például, hogy egy budapesti osztályban 25-ből 22-en nem jelentek meg reggel az első tanítási órán.

Írnak arról is, hogy sok olyan osztály is akadt, ahol mindenki úgy döntött, hogy személyesen nem vesz részt az oktatáson, ez történt Mosonmagyaróváron és Csömörön is.

A felméréssel kapcsolatban megjegyzik, hogy az eredmények valószínűleg nem tökéletesen reprezentatívak, ugyanis a főváros felülreprezentált, és a gyereküket otthon tartó szülők nagyobb eséllyel töltötték ki a kérdőívet. Kiemelik azonban, hogy az eddigi adatok alapján országos viszonylatban nagy valószínűséggel több mint százezer alsó tagozatos diák nem ment ma iskolába.

Frissítés

Időközben az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményt adott ki, amely szerint az óvodákban országosan a gyermekek 60 százaléka, az iskolákban a tanulók 75 százaléka jelent meg. Hozzátették azt is, hogy a pedagógusok szinte valamennyien munkába álltak.

A tárca köszönetet mondott minden óvodai és iskolai dolgozónak a jelenléti nevelés, oktatás újraindításáért végzett áldozatos munkájáért.