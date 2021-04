Katonai konvojok vonulnak át Győrön

A Magyar Honvédség tájékoztatása alapján Győrben katonai konvojok várhatóan többször is átvonulnak. Az amerikai hadsereg által szervezett és vezetett, kétévente Magyarországot is érintő, nemzetközi „Defender Europe 21” gyakorlatsorozathoz a Magyar Honvédség több fázisban, több gyakorlattal csatlakozik. Mindez Győrt is érinti – számolt be Facebook-oldalán Dézsi Csaba polgármester.

Előreláthatólag június 30-ig a 8-as, 81-es, 82-es és 83-as főutakon hazai és külföldi, katonai könnyű és nehéz járművek, valamint különböző haditechnikai eszközök közlekedhetnek nappal és éjjel egyaránt. A győriektől a polgármester azt kéri, hogy ebben az időszakban kiemelten figyeljenek és körültekintően közlekedjenek.