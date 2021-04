OMSZ-gyűjtés: 10 béna érv a maszk mellőzésére

Összegyűjtötték a mentősök, hogy melyek azok a legbárgyúbb kifogások, amelyeket azoktól hallottak, akiknek nem volt kedvük maszkot viselni, noha ez kötelező közterületen is. Facebook-bejegyzésében azt írja az Országos Mentőszolgálat, hogy munkatársaikat az elmúlt évben gyakran hívták őket olyan Covid-gyanús betegekhez is, ahol hozzátartozó fogadta az érkező mentőket.

„Olyan is előfordult már, hogy nem volt maszk az illetőn, és bajtársaink kérték fel annak viselésére, azonban erre olykor meghökkentő kifogásokat kaptak válaszul a segítségül érkező életmentők” – írják, és ezekről be is számolnak:

Elszakadt a gumija, kidobtam.

Inkább majd nem állok közel!

Nem nekem kell, a feleségem lázas.

Én tuti nem vagyok koronás!

Miért, ha rajtatok úgyis van?!

Na… ezt most tényleg minek?

Mintha az bármit számítana…!

Dehát maguk oltva vannak, nem?!

Akkor adjon nekem is egyet!

Erre a kis időre nem fog kelleni!

És a bónusz az alábbi:

Á! Én ebben az egészben nem hiszek!

Tehát ha véletlenül dolga lenne a mentőkkel, és nem visel maszkot, a fentebbi kifogásokat nem lesz érdemes elővennie, ugyanis már annyiszor hallották, hogy a könyökükön jön ki. A legbiztosabb viszont mégiscsak az lenne, ha egyszerűen felvenne egy maszkot.

Nemcsak akkor, ha mentőkkel találkozik, hanem például akkor is, amikor utcára lép.

(Borítókép: Egy amerikai férfi maszkkal takarja az arcát egy new york-i teraszon 2020. szeptember 22-én. Fotó: Noam Galai / Getty Images)