Átvonul a hidegfront, hétfőre beborul

Egy gyenge hidegfront vonul át vasárnap felettünk, ennek szakadozott felhőzete elsősorban az északkeleti, keleti megyékben zavarja majd jelentősen a napsütést, és leginkább ott van esély délután záporok, zivatarok kialakulására lokálisan intenzív csapadék és viharos széllökések kíséretében.

Máshol a napsütés lesz jellemző, bár délnyugaton is előfordulhat zápor, elvétve zivatar. A délutántól északnyugatira forduló szél a főváros térségében, az Észak-Dunántúlon erősödhet meg. Éjszaka nagyrészt csökken a felhőzet, és hajnalra legyengül a szél is, délnyugaton viszont befelhősödik az ég, ott akár kevés csapadék is lehet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hétfőn a vastag felhőzet terjeszkedik, az ország délnyugati, déli felén csak keveset süthet a nap, a déli megyékben eső is várható. Északabbra a délelőtti napsütést követően gomolyfelhők képződnek, de csapadék arrafelé nem lesz. Szinte mindenhol gyenge, mérsékelt légmozgásra számíthatunk.

Hajnalban mínusz 4 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Fagyra leginkább az Északi-középhegység térségében, északkeleten, a Duna–Tisza közén, illetve elvétve a Kisalföldön van esély.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 9 és 14 fok között várható.