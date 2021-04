Megint szingli Xantus Barbara, és nyitott a boldogságra

Gyorsan véget ért Xantus Barbara legújabb kapcsolata, hiszen pár hónapja még boldogan újságolta a színésznő, hogy nagy szerelemben van, amely azonban most véget ért. A színésznőt nem törte össze a szakítás, és nyitott egy új kapcsolatra.

Néhány hónapos fellángolás volt ez a szerelem, de csalódni voltam kénytelen, hát továbbléptem

– fogalmazott a Blikknek, és beszélt arról is, hogy nem keres mindenáron társat, de a boldogságra mindig nyitott. Azt is mondta, romantikus típus, és úgy hiszi, a szerelem nincs korhoz kötve, mégis, vannak dolgok, amik neki nagyon fontosak egy kapcsolatban. Ilyen az, hogy a párja a társa is kell hogy legyen, és jó érzés, ha félszavakból is értik, mit akar a másik. „Egy szerelem számomra így kerek” – jelentette ki Barbara.

A színésznő egyébként korábban egy bevásárlóközpontban árult maszkot, és lelkileg is megterhelő volt számára ez a néhány hónap. Erről azt mondta, megtanulta megbecsülni magát, és megtanulta azt is, hogy ha kell, tudjon segítséget kérni, mert van, akikre számíthat. A színésznő egyébként lassan kezd visszatalálni a színházhoz is, emellett pedig egy lelkészképző főiskolán oktat prédikációtant.