Koncertre is csak védettségi igazolvánnyal lehet menni augusztus közepéig

Védettségi igazolványra lesz szüksége mindenkinek, aki augusztus közepéig koncertre akar menni Magyarországon – értesült az Origo.

Bár 2021-ben a Balaton Sound a VOLT és a FEZEN is biztosan elmarad, azEFOTT-ot, a VeszprémFestet és a és a Kolorádó Fesztivált is megtartják. Lesz Művészetek Völgye is, az viszont egyelőre nem világos, hogy a Sziget sorsa hogyan alakul.