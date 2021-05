Ezer alatt az új fertőzöttek száma, már foglalhatnak időpontot a fiatalok

Hétfőre 677 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 792 386 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 91, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 693 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 575 610 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 188 083 főre csökkent. 3384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu.

A beoltottak száma 4 305 775 fő, közülük 2 503 575 fő már a második oltását is megkapta.

A vasárnapig eltelt 24 órában 1145 volt az új fertőzöttek száma. Meghalt 98 beteg, és 3353 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 403-an voltak lélegeztetőgépen. Magyarországon utoljára március elsején volt kevesebb mint száz halottja a koronavírus-járványnak.

Hétfő reggeltől már az érvényes regisztrációval rendelkező 16–18 évesek is tudnak online időpontot foglalni az oltásra.

Több mint 84 ezer érvényesen regisztrált fiatal számára nyílt meg mától az időpontfoglaló.

A jogosultak erről ma SMS-értesítést is kapnak. Az oltásukra május 13-tól (csütörtök) május 18-ig (kedd) hirdettek időpontokat a kórházak. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni. Az oltásra kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük, amely innen letölthető. A szülői hozzájáruló nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás.

Az online időpontfoglalóban a felnőttek Sinopharm-, AstraZeneca- és Szputnyik V oltásokra foglalhatnak időpontot.



(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos egy beteget vizsgál a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított központi intenzív osztályon Székesfehérváron 2021. április 28-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)