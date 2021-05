Soroljuk, hogy hová elég csak a védettségi igazolvány, ha nyaralni menne

Most már Törökországba is lehet menni védettségi igazolvánnyal. Akinek van, teszt és karantén nélkül utazhat az országba. Hétfőn Szijjártó Péter harangozta be az újabb lehetőséget. A kétoldalú megállapodásról kedden meg is jelent a rendelet a Magyar Közlönyben. Magyarország amúgy eddig hat másik országgal ismeri el kölcsönösen a védettségi igazolványokat.

Ahogy azt Gulyás Gergely a múlt heti Kormányinfón hangoztatta, Magyarország sok országgal tárgyal a kétoldalú megállapodásról. Akivel lehet, azzal kötnek.

A külgazdasági és a külügyminiszter kiemelt feladata ez. Szijjártó Péter eddig Romániával, Szerbiával, Montenegróval, Bahreinnal, Szlovéniával és Horvátországgal egyezett meg. Ezekbe az országban tehát, mint ahogy azt már rendeletben is előírták, teszt és karantén nélkül utazhatnak azok, akiknek van védettségi igazolványuk.