Több mint 90 ezer fiatal oltása kezdődik meg a mai nappal az oltópontokon Pfizer vakcinával - olvasható a koronavírus kormányzati oldalán.

Mint ahogyan azt Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs legutóbbi sajtótájékoztatóján elmondta: tegnapig volt lehetőségük időpontot foglalni az érvényesen regisztrált 16-18 éveseknek és ma kezdődik a kórházi oltópontokon történő oltásokra.

Nagyon büszke vagyok a fiataljainkra

mondta a héten az országos tisztifőorvos, amikor ismertette az oltásra regisztráltak számát. Az adatok alapján a május 10-ig tartó kampány ideje alatt a 200 ezres korosztály 45 százaléka jelezte, hogy igényt tart a Pfizer vakcinára.

Müller Cecília az oltásra érkező fiataloktól azt kérte, vigyék magukkal kinyomtatott igazolásukat az időpontfoglalásról; továbbá a kitöltött, általuk és valamelyik szülőjük által is aláírt hozzájáruló nyilatkozatukat, valamint taj-kártyájukat és személyi okmányukat.

Emellett felhívta arra is a figyelmet,

HA AZ IDŐPONT TANÍTÁSI IDŐSZAKRA ESIK, AZ OLTÁS IGAZOLT HIÁNYZÁSNAK SZÁMÍT,

a hiányzást az oltási időpont visszaigazolásáról szóló dokumentum és az oltáskor kapott papír bemutatásával lehet igazolni – tették hozzá.

Szabadulókártya

Havasi Katalin a Házi Gyerekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke nemrég arról beszélt, hogy jelenleg 16 éves kortól engedélyezett az oltóanyag, fiatalabbak számára még nincs rá lehetőség, de bízik abban, hogy rövid időn belül 12 éves kortól is engedélyezik az oltás beadását. Mint ahogy arról már az Index is beszámolt, kutatások folynak a Moderna hatékonyságáról. A 12–17 éves fiatalok körében végzett első klinikai kísérletek eredményei alapján a vakcina 96 százalékos hatékonysággal véd ebben a korosztályban.

A háziorvos véleménye szerint a magas regisztrációs adat arra utal, hogy a fiatalok körében nagy az érdeklődés a vakcina iránt, amely azt igazolja, hogy a 16-18 év közötti korosztály hozzáállása nagyban hasonlít a szülőkéhez.

Havasi Katalin hozzátette, ugyanakkor érzékeli azt is a fiatalok körében, hogy néhányan szabadulókártyának tekintik a védőoltással járó vakcinaigazolványt, amellyel nyáron bármilyen fesztiválra, programra bemehetnek barátaikkal együtt, és azt sem tekintik utolsó szempontnak, hogy hivatalosan is lóghatnak az iskolából.



Számít a család, és a barátok véleménye

A diákok véleményére is kíváncsiak voltunk, akik elmondták, hogyan vélekednek a vakcináról, illetve arról, beoltatják-e magukat.

A fővárosban élő, most érettségiző Márk minden percét a tanulás köti le, de már foglalt időpontot is. Úgy véli, hogy nagyon sok információ érkezik a járványról, és a vakcinákról, ami inkább elbizonytalanította, de mégis megnyugtató számára és a szüleinek is, hogy Pfizer vakcinát kap.

A szintén 18 éves Tímea viszont nagyon csalódott.

Én mindenképpen beoltatom magam, de nem értem, hogy miért tesz a kormány különbséget két 18 éves között. Mint kiderült, annak jár Pfizer vakcina, aki 2003. január 1. után született. Vagyis, aki 2002. május és december között született, mint én, az nem kaphat Pfizer vakcinát. De nemcsak én jártam így, sok más diák is.

A 17 éves Anna ugyan még nem jelentkezett, mert tart a vakcina esetleges mellékhatásaitól, de úgy fogalmazott: ha a többieknek nem lesz bajuk, akkor ő is jelentkezik. Problémának látja ugyanakkor, hogy oltás nélkül kevés helyre mehet el a barátaival nyáron, és a szülei is szeretnék, ha megkapná a vakcinát. Az oltás kérdése viszont megosztja a fiatalokat is az iskolában is. Elárulta, komoly viták folynak az iskolában a kérdésről.

Nemrég kezdődött újra a suli, de már sokan vitatkoznak, arról, hogy kell-e az oltás, vagy sem.

A fiatalabbak is kérhetik az oltást

A fiatalabbak számára is van lehetőség a regisztrációra. Müller Cecília a 16-18 évesek regisztrációja kapcsán elmondta, hogy aki május 18-ig nem tölti be a 16. életévét, nem tudja felvenni a védőoltást. Ez azonban még nem jelenti az, hogy a regisztrációja törlésre kerül. Tájékoztatójában elmondta, folyamatos lesz a későbbiekben is az oltás, amikor valaki betölti a 16. életévét, így semmi akadálya nem lesz annak, hogy megkapja a vakcinát.

(Borítókép: Beoltanak egy nőt a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcinájával Kecskeméten 2021. május 12-én. Fotó: Bús Csaba / MTI)