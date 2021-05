Jön zápor és zivatar, csak két megye úszta meg riasztás nélkül

Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és több tájegységünkön is kialakulhatnak átmeneti jelleggel záporok, zivatarok. Helyenként élénk lehet a szél, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Reggel 5 és 12, délután 18 és 24 Celsius között alakul a hőmérséklet – tájékoztat az Időkép.

Ma Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye kivételével zivatarokra citromsárga riasztás érvényes, míg holnap reggeltől már az ország egész területe citromsárgába borul.

Fáradékonyság, migrén, vérnyomásproblémák

Szombaton front nem lesz felettünk, de a fülledt idő, a magas páratartalom sokaknál okozhat kellemetlen panaszokat. Gyakori lehet a fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság. Emellett fejfájás, migrén, valamint vérnyomás- és keringési problémák is felléphetnek, többen alvászavarokat is tapasztalhatnak. A változékony időben ingadozó lesz a hő- és komfortérzet. A fülledt időben nehézlégzés is előfordulhat.

Záporok, zivatarok területén átmenetileg romolhat az asztmások állapota is.

Aki kocsiba ül, vigyen magával napszemüveget is

Az átmeneti jelleggel kialakuló záporok, zivatarok környezetében vizes, csúszós útszakaszokra kell számítani. Zivatarokban hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, valamint erős, viharos széllökések ronthatják jelentősebb mértékben a járművek menetstabilitását.

Zivataroktól függetlenül is számítani kell helyenként élénk széllökésekre.

Hajnalban foktokban pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat, de az Időkép felhívja a figyelmet arra is, hogy napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni