Karácsony Gergelynek nincs programja, mert az ellenzéknek közösen majd úgyis lesz

Ismét a figyelem középpontjába került Karácsony Gergely, miután bejelentkezett miniszterelnök-jelölt-jelöltnek az ellenzéki előválasztásra.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Karácsony Gergely elmondta, kevéssé személyes ambícióból indult el, ám azt javasolja Magyarországnak, hogy olyan vezető mellett tegye le a voksát, aki „nem erőből akar megosztani, hanem jó szóval egyesíteni.” Állítása szerint nagyon érdekli mások véleménye és különösen feleségével beszélt rengeteget az indulásról, ezt követően hozták meg a döntést, közösen.

Az interjúban szó esett arról a kormányzati össztűzről is, amely egyebek között nyelvtudásának hiányosságait firtatta, erről Karácsony azt mondta, hozzá van ehhez szokva, egyben arra is számít, hogy a nagyobb tét mellett nagyobb támadások is fogják érni. Arról, hogy miért nem fejezte be PhD-fokozatát, azt mondta, nem kirúgták, hanem a politika miatt hagyta félbe azt.

A főpolgármester egyúttal hadat üzent a Fudan Egyetemnek, állítása szerint vállalja, hogy megválasztása esetén kiáll egy nemzetközi sajtótájékoztatóra azzal, hogy a kínai egyetem nem fog felépülni. Arról is beszélt, hogy a Fudannak is köze volt az előválasztáson történő indulásához. Megépülése esetén képes lenne az atlétikai világbajnokságot is lemondani, bár reméli, nem kerül erre sor.

Felvetődött az a kérdés is, hogy miért nincs programja, ezzel kapcsolatban Karácsony Gergely megjegyezte, hogy hogy minden miniszterelnök-jelöltet köt az alakulóban lévő közös ellenzéki program, ő tehát „ebben a koordináta rendszerben” szeretne maradni.

A Magyar Hang megkérdezte Karácsony Gergelyt Jakab Péterrel kapcsolatban is, aki ugyancsak nem programjával hívta fel magára a figyelmet, hanem a „parizerkampányként” elhíresült Facebook-bejegyzéseivel, amelyben étkezési szokásait osztotta meg a nyilvánossággal. A főpolgármester azt mondta, ő ritkán szokott parizert enni, jobban szereti a kolbászt, az apósa pedig isteni házi szalámit szokott neki ajándékozni.

Arra a felvetésre, hogy a felmérések szerint jelenleg Jakab Péter a legesélyesebb az előválasztás megnyerésére, Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy túl sokat dolgozott közvéleménykutatóként ahhoz, hogy azt mondja, inkább várják meg a választás végeredményét. Legfőbb riválisa nincs, állítása szerint senkit nem becsülne le, bár leszögezte, szerinte egyiküknek sincs nála nagyobb esélye Orbán Viktorral szemben.

Kérdésre ugyanakkor a főpolgármester azt is elmondta, esetleges miniszterelnöksége esetére még nem gondolkodik azon, kit tartana alkalmas utódjának Budapest élére.