Karikó Katalin: Remélem, hogy majd nekem hisznek

Nagy feladat a megfelelő tájékoztatás a vakcinák hatásmechanizmusáról, hogy az emberek ne aggódjanak feleslegesen – fogalmazott Karikó Katalin Szegeden. A világhírű kutatóbiológus, biokémikus, a szintetikus mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója hozzátette, tudja, hogy van, aki soha nem fogja felvenni a vakcinát, más pedig azért nem, mert nem érti a hatásmechanizmust, és fél.

A különböző social médiákban kérnek mindenféle tanácsot, hogy magyarázzam el,

és tudományosan mondjak arról véleményt, hogy miért nem épül be az RNS a DNS-be. Ez a legnagyobb aggodalmuk,

hogy hosszú távon ez nagy probléma lesz, megváltozik a génjük, és beléjük épül a vakcina. De ha valaki ezt elhiszi, én hiába mondom tudományosan, hogy miért nem történik ez meg, az ilyen embernek nincsen tudományos ismerete, ha már egyszer elhitte, hogy az RNS beépül a kromoszómájába – fogalmazott az RTL Klub Híradójának, és hozzáfűzte, reméli, hogy neki hisznek az emberek, és próbálja is meggyőzni őket, de az az igazság, hogy az embereknek tudományos ismereteik nincsenek, ezért könnyen elhiszik, amit valahol az interneten olvasnak.

Karikó Katalin szerint ezért meg kell tanulni valamilyen egyszerű nyelvezetet használni, hogy egyszerűen, az emberek számára érthetően sikerüljön megfogalmazni ezeket a tudományos dolgokat, hogy megértsék, hogy

ilyen veszély nincs, hogy az RNS beépül a DNS-be, mert ha az mind beépülne, akkor a kromoszómáink már mérföldhosszúak lennének.

Azt is mondta, nem tudja, hogy mitől van, hogy amikor 40-50 évvel ezelőtt oltották az embereket, senki nem kérdőjelezte meg a védőoltások hatásosságát, és senki nem aggódott amiatt, hogy majd mi lesz holnapután, hanem az volt fontos, hogy adott betegség ne terjedjen. „Mindenki örült, hogy van vakcina” – fogalmazott, és megjegyezte, most is sok ember örül, hogy van vakcina, és sokan fel is veszik az oltást.

(Borítókép: Karikó Katalin Széchenyi-díjas kutatóbiológus biokémikus az egyik koronavírus elleni mRNS alapú vakcinát kifejlesztő BioNTech cég alelnöke a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 2021. május 20-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)