Orbán Viktor: Viszlát a maszknak, lehet tüntetni

Hétvégén elérhetjük az ötmillió beoltottat, ugyanis péntek reggel összesen 4 898 866 beoltottat tartottak számon, ami azt jelenti, hogy sikerült letörni a koronavírus-járvány harmadik hullámát – jelentette be Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, be van oltva a felnőttek több mint 50 százaléka, ez pedig egész Európában első vagy második legjobb eredmény.

Magyarország ma a járvány szempontjából védettebb és biztonságosabb, mint bármelyik másik nyugat-európai ország – jegyezte meg.

A miniszterelnök szerint az ötmillió beoltott korszakhatár, ezért az operatív törzs pénteki ülésén kilenc főbb lazításról döntöttek, ezek szerint:

megszűnik a kijárási tilalom;

megszűnik a vendéglátóhelyeknek és az üzleteknek a kötelező zárási időpont;

eltörlik a közterületi maszkviselési kötelezettséget;

szabad a sport a közterületeken, legyen az egyéni vagy csapatsport;

50 főig korlátozás nélkül megtarthatók a családi rendezvények, a lakodalmak pedig akár 200 fős korlátozással;

szállodában, étteremben családi rendezvények elkülönítve tarthatók;

védettségi igazolvánnyal látogathatók a szabadtéri rendezvények;

szabadtéri rendezvény 500 főig korlátozás nélkül tartható (tüntetés is lehet), zenés, táncos rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható;

a 16–18 évesek felnőttek nélkül is mehetnek moziba, színházba.

Egyelőre nem világos, hogy a lazítások pontosan mikor lépnek életbe, külön közleményben jelzik majd, hogy mikortól. Orbán Viktor elmondta, hogy az oltási hajlandóság növekedése kapott egy utolsó lökést a 16–18 évesek oltakozásával, és most le fog lassulni, ugyanis naponta már csak 5-10 ezer ember regisztrál. A miniszterelnök megjegyezte, hogy ezért is indokolt a készenlét fenntartása. Három körülmény is van – figyelmeztetett a miniszterelnök – amely óvatosságra int.

Az egyik, hogy hárommillió ember nincs beoltva, és közöttük pusztítani fog a koronavírus.

A második dolog, amire figyelni kell, hogy a határok mentén Szerbia kivételével mindenhol alacsonyabb a beoltottság, mint Magyarországon.

A harmadik a koronavírus mutációinak a szerepe, és fontos, hogy a vakcinák védenek-e az új mutánsokkal szemben is.

Szóba került az is, hogy Magyarország nem vesz részt az uniós vakcinabeszerzésben. Orbán Viktor kiemelte, hogy az eddig már beadott oltásokon felül van a „zsákban”:

Pfizer–BioNTech-oltóanyagból 7 300 000 adag,

Modernából 1 200 000 adag,

Janssenből négymillió adag,

AstraZenecából pedig 4,7 millió adag.

Utóbbi sorsa egyelőre bizonytalan, hiszen nem tudni, hogy a brit–svéd gyártó szállít-e, vagy sem. Megjegyezte, a keleti vakcinákat nem is említette ezek mellett. A miniszterelnök a helyzetet úgy összegezte, elegendő vakcina van, amivel 2021-ben és 2022-ben be lehet oltani az embereket. Számításai szerint 2022 végéig Debrecenben megkezdi a gyártást a magyar vakcinagyár, ami azt jelenti, hogy ha 2022 után is szükség lesz vakcinára, lesz saját fejlesztésű magyar vakcina.

Ezek a munkából élő emberek

Orbán Viktor az interjúban beszélt a hitelmoratóriumról is, amelyet a nyár végéig meghosszabbítanak. Kiemelte, hogy itt két nagy kedvezményezetti csoport van, az egyik a háztartások, a másik a vállalkozásoké. A miniszterelnök elismerte, hogy a bankoknak a moratórium elég komoly terhet jelent, de úgy látja, hogy a Bankszövetség jelenlegi javaslatai nem fogadhatók el, és a válság idején szükség volt arra, hogy a családoknál maradjanak a tízezer forintok.

A gazdagokkal nem kell foglalkozni, ők megoldják maguknak, de a középosztály nincs ebben a helyzetben, a hitelmoratóriummal meg kellett őket támasztani

– jelentette ki a miniszterelnök. Ami a középosztályt illeti, ezek a munkából élő emberek – folytatta Orbán Viktor –, a hitelmoratóriumot pedig azért hosszabbították meg, hogy időt adjanak a bankoknak a döntésre, hogy mi történjen 2021. szeptember 1. után.

Fenomenális növekedésre számít

A magyar GDP növekedése nem lepte meg, de Varga Mihály mindig lerángatja a földre – fogalmazott Orbán Viktor. Megjegyezte, ő nagyobb növekedésre számít, mint a pénzügyminiszter vagy a szakértők, és fenomenális második negyedéves adatra számít.

Ennek az egyik oka a Orbán Viktor szerint, hogy többen dolgoznak, és az összevetésben a kiindulópont alacsonyan van, illetve úgy látja, hogy a 3. és a 4. negyedév is jó lesz. Kiemelte, hogy abból indul ki, hogy mennyien dolgoznak, a következő hónapokban nőni fog a munkából élők száma. Megjegyezte, hogy látja a közhangulatot is, van egy bizonytalanság az emberek fejében. Szeretnének reménykedni, de bizonytalanok. Ha valaki elvesztette a munkahelyét, vagy otthonról dolgozott, neki újra felvenni a ritmust biztosan nem könnyű, de összességében ezek az érzetek egyre biztosabb lábakon állnak majd – kockáztatta meg Orbán Viktor.

A NATO-tagság nem ment fel

Szóba került az is, hogy ötmillió beoltott után újra kell indítani a gazdaságot, ami többek között azt jelenti, hogy tárgyalni kel a 2022-es minimálbérekről. A miniszterelnök kiemelte, hogy a gazdaság újraindításainak lépéseit meg tudják tenni a második negyedév végén vagy a harmadik negyedév elején. Hangsúlyozta, hogy gazdaságpolitikának a munkából élőket, a családokat és a nyugdíjasokat kell megcélozni.

A költségvetésről azt mondta, hogy annak van egy belső tartalma, ami szakmai kérdés, és van erről egy politikai vita, ami teljesen más. Orbán Viktor úgy látja, az ellenzék már most a jövő évi választásra készül. Úgy fogalmazott, a vak is látja, hogy miről van itt szó.

Van egy főszereplő, Gyurcsány Ferenc, van egy mellékszereplő, ez a főpolgármester, van egy feleség, illetve van egy bohóc, akinek fogalma sincs szakmai kérdésekről, de ügyesen vet bukfenceket, és azt mondja, hogy dobjuk ki a költségvetést. A provokációnak nem szabad felülni – fogalmazott. A miniszterelnök úgy látja, az ellenzék hatalomra akar kerülni, és mindent rossznak minősít, ami az útjába kerül.

A honvédelem napjáról azt mondta, kérdés, hogy a modern világban kell-e honvédség, a baloldal szerint például nem kell. Kiemelte, hogy a honvédségre szükség van, hiszen a hazát védik. Megjegyezte, lehet, hogy a NATO-tagság könnyebbé teszi a helyzetet, de a NATO nem fogja Magyarországot megvédeni. Hozzátette, baj esetén segítenek, ha mi is teszünk a saját biztonságunkért, de arra számítani, hogy más megvéd, ha baj van, becstelen dolog. A NATO-tagság nem menti fel az országot a saját hadsereg fenntartása alól. Végül kiemelte, a katonákat meg kell becsülni, mert arra esküdtek fel, hogy az életük feláldozásával is megvédik a hazát. „Tisztelettel köszöntöm én is a hazát védő katonáinkat!” – zárta a miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjúját.

(Borítókép: Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Kossuth rádióban 2021. április 23-án. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)