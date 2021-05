Müller Cecília: Nem feküdt senki a kórházak folyosóin

Magyarország nagyon sikeres a védőoltások beadása terén – mondta az országos tisztifőorvos kedden a közmédiának a Tolna megyei Faddon, ahol a Magyar Honvédség oltóbuszán adtak be második körös Pfizer-oltásokat.

Müller Cecília hozzátette, a beoltottak száma már bőven meghaladja az ötmilliót, és hangsúlyozta a második oltás fontosságát, hiszen csak az nyújt teljes, hosszan tartó védettséget. Az országos tisztifőorvos köszönetet mondott azoknak, akik megbíztak a szakemberekben, és biztonságosnak, hatásosnak tartják az oltóanyagokat.

Beszélt arról is, egy új betegség esetén természetes az emberekben az idegenkedés, ráadásul a külső szemlélőnek úgy tűnhetett, hogy a védőoltások robbanásszerűen kerültek piacra. Ez nem így volt – mutatott rá –, hiszen a vakcinák hosszú ideje fejlesztés alatt vannak. Korábban a sárgaláz elleni védőoltás is a vektorvakcinák technológiájával készült, és az mRNS vakcinának is tízéves története van – fűzte hozzá.

Büszke vagyok az egészségügyi dolgozóinkra, óriásit teljesítettek, Magyarországon nem volt ellátatlan beteg, nem feküdt senki a kórházak folyosóin. Magyar készítésű gyógyszereket fejlesztettünk ki félelmetes gyorsasággal a járvány ideje alatt, úgy, hogy a Faviripavirt, Remdesivirt Magyarországon gyártották

– fogalmazott, és megjegyezte, hogy a tapasztalatok és a magyar szakemberek tudása alapján indokolt, hogy a magyar oltóanyaggyár is elinduljon, ugyanis részben önellátóvá kell válni a magyar emberek biztonsága érdekében. Kiemelte továbbá, hogy a járványügyi készültséget folyamatosan fenn kell tartani, mert nincs vége a pandémiának. De ha a vírus nem talál fogékony szervezetet közöttünk, máshová vándorol, ezért a védőoltásoknak nagy jelentőségük van.

Azt is mondta,

nem lehetetlen megszabadulni a kórokozótól,

példaként említve, hogy a WHO egyszer már himlőmentesnek nyilvánította a világot, és leszögezte, mindaddig fenntartják az oltóbuszok működését, amíg igény van azokra.

Az országot öt oltóbusz járja, amelyeken naponta átlagosan 180 embert tudnak beoltani. A buszok a városoktól távol lévő helyekre, illetve kistelepülésekre viszik el az oltást.