Kiadták a figyelmeztetést, zivataros hétvégére készülhet fél Magyarország

Többnyire eseménytelen lesz az időjárás a nap hátralevő részében az Időkép szerint, azt írják ugyanis, hogy a napos, gomolyfelhős időben már csak néhol északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödhet, néhol viharos lökésekre kell számítani, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.

Forrás: Időkép

Egyébként nem árt kicsit odafigyelni a fényvédelemre, mert helyenként elég erős az UV-sugárzás.

Szombaton viszont számítani kell egy kis zivatarra, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Vas, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.

Forrás: met.hu

Felhőszakadás miatt Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben kell majd vigyázni. A változóan felhős időben elsősorban a Tisza vonalában, északon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, nyugaton csepereghet az eső. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.

Vasárnap is gomolyfelhős-napos időre van kilátás szórványos záporokkal, keleten egy-egy zivatarral. A Dunántúlon erős lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Délután 16-21 fok várható.

Forrás: Időkép

A nyár pedig a jövő hét elején sem érkezik meg. Hétfőn és kedden is a felhők lesznek túlsúlyban.Továbbra is számítani kell elszórt záporokra, és a légmozgás is gyakran feltámadhat. Hétfőn 16-21 fokig, kedden 15-20 fokig emelkedhet a hőmérséklet.