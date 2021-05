Vörös festékkel írták fel az állatkert bejáratának elefántszobrára a diszkrimináció szót

Szombat hajnalban vörös festékkel írták a diszkrimináció szót a budapesti állatkert bejáratát díszítő elefántszoborra. A 444 egyik munkatársa arra járt, amikor éppen rendőrök intézkedtek a helyszínen.

A lap munkatársai elküldték kérdéseiket az állatkertnek és a BRFK-nak is.

Hanga Zoltán állatkerti szóvivő azt írta, hogy hajnalban egy egyelőre ismeretlen elkövető az Állatkert közismert főbejáratának egyik kőelefántjára piros festékkel a „diszkrimináció” feliratot festette fel. Hozzátette, értesítették a rendőrséget, akik azóta jártak is a helyszínen, illetve

a térfigyelő kamerák felvételein látszik is az elkövető.

A 444 arról is ír, hogy az állatkertet csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni, ami sokaknak nem tetszik, és a május 1-én nyitás napján szóváltás is kialakult a bejáratnál pár Guy Fawkes-maszkot viselő ember és a rendőrök között. Akkor a most felírt tartalomhoz hasonló érvelés hangzott el.