Orbán Viktor igazgatóit kapott, de nem büszke rá

Gyermeknapi különkiadással jelentkezett a Kormányinfó, ám a szokottaktól eltérően nemcsak Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem számos egyéb kormánytag is válaszolt egy-egy, gyermekek által feltett kérdésre, többek között Orbán Viktor miniszterelnök is.

A 8 éves Lili azt kérdezte a kormányfőtől, kapott-e már beírást az iskolában, erre a miniszterelnök úgy válaszolt:

Kaptam beírást, sőt kaptam igazgatóit is. Az igazgatóit az egyszerű figyelmeztetéstől – amit osztályfőnöki intőnek hívtunk – az különböztette meg, hogy az igazgatóit piros tollal írták be az ellenőrzőkönyvbe. Akkor még voltak olyan ellenőrzőkönyvek, kis füzetecskék, amikben időnként hazaüzentek a tanárok a szülőknek arról, hogyan viselkedik a gyerek. Előfordult velem is, hogy piros tollal beírt igazgatói figyelmeztetést kaptam.