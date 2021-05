Rusvai Miklós szerint az oltatlanok egész teste egy vírusgyárrá alakulhat át

Mindenféleképpen jobb, ha el vannak különítve az oltottak és a nem oltottak, legalábbis azokon a helyeken, ahol fokozott a fertőzésveszély – fogalmazott a Blikknek Rusvai Miklós. Az állatorvos arról beszélt, hogy a nem oltott emberek sokkal több vírust termelnek, ha megfertőződnek.

Tulajdonképpen az egész testük egy vírusgyárrá alakulhat át. Fokozott kockázatot jelentenek azokra a személyekre, akik bár kaptak oltást, de nem alakult ki bennük elég erős immunitás

– fogalmazott és hozzátette, hogy ilyenek lehetnek például az idősek is, hiszen az ő immunrendszerük már nem feltétlenül működik tökéletesen.

Beszélt arról is, hogy bár a harmadik hullámnak vége van, attól még oltatni kell, ugyanis

három hónap kegyelmi időt kaptunk.

Negyedik hullám legkorábban is csak ősszel lesz, ha nem oltatja be magát elég ember. Úgy látja, még kétmillió ember be kellene, hogy oltassa magát a nyájimmunitáshoz.