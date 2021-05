Brutálisan meggyilkolta élettársát egy férfi Nagyaron

Gyilkosság történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyaron hétfő hajnalban. Egy férfi késsel elvágta élettársa torkát, tinédzser lányát is megsebesítette. Egyelőre nem tudni, mi volt az indíték; a rendőrség helyszínel.

Úgy tudjuk, a férfi öngyilkosságot is megkísérelt, többször hasba szúrta magát. Az egyik helyi lakos azt mondta az Indexnek, hogy a gyermek szólt a szomszédoknak, akik csákánnyal verték be az ablakot. Mire a rendőrök kiértek, a nő már halott volt. Azóta is folyik a helyszínelés.

A polgármester megerősítette a hírt. Az Index kérdéseket is küldött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányságra. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.