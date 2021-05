Már embereket féltenek, egyre nagyobb veszélyt jelentenek a farkasok Borsodban

Széttépett állatok tetemei hevernek a borsodi legelőkön, a farkasok egyre nagyobb veszélyt jelentenek a térségre – vette észre a Sokszínű Vidék.

Győrffy Balázs, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke egy videót tett közzé a Facebookon, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdáknál tett látogatásáról számolt be.

Az egyik nyilatkozó gazda beszámolója szerint tavaly mintegy 50-60 borjú nem került be az istállóba, 6-7 juhot téptek szét a vadállatok, és egy tenyészbika is eltűnt, amelynek az értéke 1 200 000 forint. Hozzátette, hogy az áldozatok tényleges száma valószínűleg ennél is nagyobb.

A gazdák többsoros villanypásztorral terveznek védekezni a támadások ellen, de ez sem jelent teljes védelmet, ugyanis a farkasok sok esetben a villanypásztor zsinege alatt átkaparják magukat, így a legelő állatok nagy részét az istállóban kell marasztalni ahelyett, hogy kiküldhetnék őket a legelőre.

Mivel a farkasállomány jelenleg nincs vadászati nyomás alatt, a gazda attól tart, hogy akár az emberre is veszélyt jelenthetnek a vadállatok.

Egyelőre a vadállományban okoznak komoly károkat, ezzel lehet vitatkozni, hogy ez egy elviselendő kár-e, vagy nem. Viszont a haszonállatokban, a háziállatokban vagy akár az emberéletben bekövetkezett károk kit terhelnek?

– teszi fel a kérdést az agrárkamara elnöke.

„Nem mehet ez így tovább! Folytatjuk az érintettekkel az egyeztetéseket, hogy a kialakult helyzetre megtaláljuk a megnyugtató megoldást” – teszi hozzá bejegyzésében.