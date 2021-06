Zéró esélyük lesz a pedofiloknak, hogy még egyszer gyerekekhez közel kerüljenek

Egy hete nyújtotta be a fideszes Kocsis Máté és párttársa, Selmeczi Gabriella a pedofil ellenes törvényjavaslatot. Kedden erről a fontos előterjesztésről vitáztak a képviselők a parlamentben.

Kocsis Máté expozéjában arról beszélt, hogy több hónapos munka előzte meg a törvény előkészítését, de sikerült egy olyan javaslatot a parlamentbe vinni, amiről érdemes vitázni, de nem tartja kizártnak, hogy még ősszel is napirenden lesz a téma.

Elmentünk faltól falig, ami a bűnelkövetők szankcionálását illeti

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté azt is mondta, hogy a mindenki számára elérhető nyilvántartással meggátolják, hogy a pedofilok újra gyerekek közelébe kerüljenek. A szülő csak a gyanús személy nevére tud majd keresni, Ügyfélkapun keresztül. Az elkövetőkről az azonosításukhoz szükséges legszűkebb adatkör ismerhető meg:

nevük, születési évük,

településszintű lakcímük,

fényképük,

valamint az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos adatok, ezekről másolat, képernyőmentés nem készíthető.

Kocsis Máté azt is mondta, hogy aki gyermekpornográf tartalmat készít, terjeszt vagy felhasznál, bizonyos minősített esetekben annak a tette az emberöléssel azonos elbírálás alá esik. Kiemelte azt is, hogy a pedofilok politikai és kormányzati jogviszonyt sem tölthetnek be. A fideszes frakcióvezető azt is hangsúlyozta, hogy az internet az egyik felelőse annak, hogy egyre több a visszaélés.

A legundorítóbb, bestiális bűncselekmény

– fogalmazott a fideszes Selmeczi Gabriella, aki hozzátette azt is, hogy a pedofilok nem úszhatják meg a tettüket, zéró toleranciát hirdetnek ellenük. Vezérszónoklatában arról beszélt, sajnálja, hogy van olyan nyugat-európai ország, ahol két pedofil pártot is bejegyeztek.

A jobbikos Ander Balázs örül a törvényjavaslatnak, mint mondta „jobb később, mint soha”. A képviselő az elkövetők kémiai kasztrálásának lehetőségét is felvetette. Kiemelte, hogy egy korábbi jobbikos javaslat védte volna például a szexuális erőszak nő áldozatait.

Nem kellett volna ezt a rétestésztaszerűen elhúzogatni eddig

– jelentette ki arra utalva, hogy szerinte a kormánypártok el vannak késve, mert sokkal korábban kellett volna már lépni ez ügyben. Utalt arra is, hogy ha elfogadják az ő korábbi javaslatukat, akkor például „Kaleta Gábor nem úszta volna ennyivel”.

A KDNP-s Nacsa Lőrinc szerint „elég volt” abból, hogy eddig nevetséges ítéletek születtek a pedofilok ellen. A képviselő azt mondta, hogy a Gyurcsány-kormány alatt több mint 400 ezer bűncselekményt követtek el évente, de a szigorítások miatt ez a felére csökkent. A politikus azt is sérelmezte, hogy egyes baloldali médiumok cikkeket írtak arról, hogy a „pedofilok is emberek”.

Az MSZP-s Mesterházy Attila pártpolitikát lát a törvényjavaslatban, szerinte a kormánypártok sikerpropagandát kovácsolnak abból. Felrótta, hogy 11 éve kormányoznak ugyan, de eddig nem jutott az eszükbe a gyermekek védelme, többet várt volna.

Ne húzzák halasszák az időt pont ebben a kérdésben, pörgessék fel a törvényhozási munkát, lépjenek minél gyorsabban, és kezeljék komplex módon a témát

– javasolta Mesterházy Attila.

A DK-s Vadai Ágnes is ugyanezt kifogásolta, szerinte minden perc, amivel késlekedik az Országgyűlés, az veszélyt jelent a társadalomra. A politikus rendben találja a büntetőtörvénykönyv módosítását, de hiányolja az áldozatok védelmét. Erre vonatkozóan módosító javaslatot nyújtanak be.

Ne lehessen püspök, plébános, és pap sem az ilyen

– kérte a képviselő, és indítványozta azt is, hogy a törvényjavaslatot egészítsék ki azzal, hogy a katolikus egyházban folytassanak belső vizsgálatot, amely feltárja az esetleges papi pedofil bűncselekményeket. És kéri azt is, hogy aki tud ilyen esetről, és nem tesz feljelentést, az is legyen büntethető.

Nem érti az LMP-s Demeter Márta sem azt, hogy máskor átnyomják akár 24 óra alatt a törvényjavaslatokat, most viszont nincs az a nagy sietség. És javasolja azt is, hogy ne csak a pedofilokra vonatkozóan legyen kereshető nyilvántartás, hanem a kapcsolati bűncselekményt elkövetőkről is.

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő azt kérte, hogy a törvényt ne használják pártpolitikai célokra. A képviselő szerint a gyermekek jogait meg kell mindenkivel ismertetni, és fel kell készíteni őket, mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. A külföldi „kézszabály” példáját hozta: amivel megtanítják a gyerekeknek, hogy hol nem nyúlhatnak hozzájuk.

(Borítókép: Jákob Bálint)