Koronavírus: már kevesebb mint 80-an vannak lélegeztetőgépen

315 az új fertőzöttek száma, ezzel a koronavírus-járvány kezdete óta összesen 805 302 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 18 beteg, így az elhunytak száma 29 792 főre emelkedett – derül ki a kormányzati tájékoztató portál csütörtöki adataiból.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 708 198 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 67 312 főre csökkent. 739 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 77-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 227 318, közülük 3 732 252 fő már a második oltását is megkapta. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 53,5 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 38 százalékos átlaggal. Magyarországon is megjelent a koronavírus indiai mutánsa, a védőoltás felvétele ezért is fontos – hangzik a tájékoztatás.

A szerda reggelig eltelt 24 órában 275 új fertőzöttet találtak, és 13 beteg halt meg.