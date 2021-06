Tavaly augusztus óta nem állt ilyen jól a járványhelyzet

Csütörtökre 206 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt 7 beteg. Kórházban 481 beteget ápolnak, közülük 57-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

A beoltottak száma 5 311 475 fő.

A második oltását már 4 112 876 fő megkapta.

A járvány kezdete óta összesen 806 591 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 29 896 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 722 296 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 54 399 főre csökkent.

Egy nappal korábban 179 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 6 beteg. Kórházban 549 beteget ápoltak, közülük 58-an voltak lélegeztetőgépen.

A koronavirus.gov.hu oldalán olvasható, hogy a magyar lakosság 54,2 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 41 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 302 ezer fő, és 92 százalékuk már fel is vette az oltást.

Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik V oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltóanyag is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16–18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő ápoló a fővárosi Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2021. április 9-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)