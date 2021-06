Orbán Viktor bekeményítene, a járvány miatt mindenféle migrációt tiltana két évig

Cikkünk folyamatosan frissül!

A nyugdíjprémium arról szól, hogy ha növekszik a gazdaság, az idősek ne maradjanak ki – kezdte Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjújában az ötszázalékos gazdasági növekedést vizionáló előrejelzésről és a koronavírus-járvány utáni talpra állásról. Ha magas a növekedés, értelemszerűen ez is magasabb – fűzte hozzá.

Arra, hogy kinek kellene adni, mindenkinek van ötlete, a legegyszerűbb, ha visszaadjuk azoknak, akik a legnagyobb terhet viselték. Ez a gyermekes családokat jelenti, számukra pedig az szja

az átlagjövedelmet terhelő adó mértékéig jár vissza.

Ami a nemzeti konzultáció kérdéseit illeti, Orbán Viktor jelezte, migrációs és gazdasági kérdések is lesznek benne. Úgy vélte, nagy változások jönnek,

lesznek még járványok az életünkben

fel kell készülni, mert a népvándorlások és a járvány korát éljük. A kormányfő szerint „migránshadak dörömbölnek” – először egy nyelvbotlással azt mondta, hogy dorombolnak –, nő a nyomás, a migráció kérdése újra az Európai Unióban zajló viták középpontjába kerül. Ő keményítene a magyar állásponton, és a járvány miatt két évig nem csak az illegális, hanem mindenféle migrációt tiltana.

Szerinte eleve nem létezik olyan, hogy jó migráció, a migráció úgy, ahogyan van, filozófiailag rossz dolog – mondta Orbán. Mindenkinek ott kell segíteni emberhez méltó életet élni, ahol született – ismételte meg, amit Magyarország évek óta képvisel a kérdésben.

A 137 ezer embert, aki nem vette fel a második koronavírus elleni oltást Magyarországon, a miniszterelnök kérte, hogy menjen el a vakcináért.

Szerinte azokat is megrángatta a válság, akik többet keresnek, mint a járvány előtt, ezért ki lehet adni a tíz nap szabadságát. Az én fizetésem is emelkedett, de engem is megrángatott a válság – mondta, hozzáfűzve, előfordult, hogy neki is tizenhat órát kellett dolgoznia naponta.

Megerősíteni szerinte azokat kell, akiket a legjobban sújt a helyzet, ezért a minimálbért emelni kell. A kis- és középvállalkozásoknál elbocsátási hullámhoz vezethet a minimálbér-emelés, ezért tárgyalni kell velük, hogy ki tudják gazdálkodni az ehhez szükséges összeget.

Mi magyarok nem voltunk gyarmat- és rabszolgatartók. Szurkolunk nekik, de ez az ő terhük. Állva kell meghalni – mondta Orbán Viktor, amikor a futball Európa-bajnokságon is terjedő gesztusáról, a térdelésről.

Orbán Viktornak három nap alatt ez volt a harmadik nagy fellépése a nyilvánosság előtt. Szerdán a gazdasági évnyitó konferencián szólalt fel, csütörtökön ő tartotta a Kormányinfó sajtótájékoztatót.