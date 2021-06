Galla Miklós, avagy szatír ikon a színpadon

Levelet kapott az Index a Kretén Színház társulatától, amelyet ezúttal változtatás nélkül közzé adunk.





Az ügy előzményét korábban megírtuk, és beszámoltunk arról, hogy Galla Miklós humoristát a napokban arról értesítette az MTVA, hogy visszavonja tőle a Karinthy-gyűrűt, amelyet június 24-én vehetett volna át kiemelkedő humorista tevékenysége elismeréséért. Kiderült, a visszakozás oka az, hogy nemrég Galla egy fellépésén a kollégák megdöbbenésére elővette a nemi szervét, és felhúzta rajta a bőrt előadás közben. Jelezte, hogy megmutat valamit, de mivel az alapruházata (egy alsónadrág) már eleve ki volt vágva a fenekén, nem gondolták, hogy másra készül. Erről egyébként a hely felvételt is készített.

Galla Miklóst is megkerestük, aki a vetkőzés tényét megerősítette:

A hír igaz, de ez nem lehet a valódi indok arra nézve, hogy a Karinthy-gyűrűt visszavonták tőlem, mert három éve is meztelenkedtem, arról is van felvétel, illetve öt éve és tíz éve is. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Recorder Magazin online verziójában jelent meg egy a fanszőrzetemet is látni engedő, alsónadrágos fotó rólam óriási méretben. A Trip Hajón készült, koncert közben. Tehát februárban ugyanannyira lehetett tudni, hogy exhibicionista vagyok, mint most. És a szilveszteri műsorban az Indexnél is bejelentettem, hogy a járvány után meztelenül fogok fellépni. Megtörtént, vállalom.