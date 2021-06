Újraélesztés: három percen belül cselekedni kell

Az elmúlt hétvégén a labdarúgó-Európa-bajnokságon a televíziókészülékek előtt világszerte élőben követhettek a nézők egy tragikus szívleállásos esetet. Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott játékosa a Dánia–Finnország-mérkőzésen esett össze, és a helyszínen kellett újraéleszteni. Mivel az eset ismét felhívta a figyelmet az újraélesztés jelentőségére, nézzük most a magyarországi adatokat: mennyire gyakori hazánkban a hirtelen szívhalál?

Magyarországon évente körülbelül 27 ezer ember hal meg hirtelen szívhalálban, ami napi bontásban hetven halálos áldozatot jelent, és harminv százalékuk közterületen esik össze.

A hirtelen szívhalált úgy kell elképzelni, hogy egyik pillanatról a másikra megszűnik a szív pumpáló funkciója, aminek leggyakoribb oka egy rosszindulatú ritmuszavar. Ekkor nincs összehúzódó szívműködés, mert a szívizomban elektromos káosz alakul ki, ami annyit jelent, hogy a szív gyakorlatilag remegni kezd, aminek következtében a keringés és a légzés egyaránt leáll. Mindezt egyébként szakértő szemmel meg lehetett figyelni a labdarúgón, Christian Eriksenen, illetve esetében teljes egészében érvényesült az úgynevezett túlélési lánc, ami azt jelenti, hogy hirtelen szívhalál esetén ideális esetben azonnal észleli valaki a rosszullétet, azonnal segítséget kér, jelen esetben a csapat orvosát, aki gyorsan detektálta, hogy a betegnek sem légzése, sem keringése nincs, majd elkezdték az újraélesztést, illetve a náluk lévő defibrillátor használatával megmentették a sportoló életét.

Erről a folyamatról érdemes tudni, hogy az első három–öt perce a legkritikusabb, ugyanis ha akkor nem kezdik meg az újraélesztést, akkor szinte esélytelen, hogy a beteg túlélje a saját halálát. Mindez statisztikai értelemben azt jelenti, hogy percenként tíz százalékkal csökken a beteg esélye a túlélésre, miközben defibrillátor használatával hat százalékról 74 százalékra nő az esély az újraélesztés sikerére.

Hirtelen szívhalál

Magyarországon a hirtelen szívhalál a vezető halálokok közé tartozik, ráadásul az ilyen esetek többsége közterületen következik be, így fontos, hogy hozzáértés nélkül is megfelelő tudással rendelkezzünk. Laikus életmentő szinte bárkiből válhat, aki megtanulja a mellkaskompresszióra épülő újraélesztés bárki számára elsajátítható gyakorlatát, ha pedig a szív elektromos tevékenysége is rendezetlenné válik, vagyis kamrafibrilláció alakul ki, akkor szükséges defibrillátort használnunk. Mivel az esetek mintegy nyolcvan százalékában erre szüksége van a betegnek, jó, ha tudjuk, mire és hogyan használhatók ezek a készülékek.

Azonban nem reprezentatív felméréseink alapján